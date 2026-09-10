Oficina de Fronteras capacitan a la FANB en materia de límites territoriales y soberanía

CIUDAD MCY.-El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, a través de la Oficina de Fronteras, dictó la conferencia “Límites de Venezuela”, dirigida a comandantes de región, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegados en todo el territorio nacional, actividad realizada en las instalaciones del Comando General de la Milicia Bolivariana en Caracas.

El encuentro estuvo orientado a los efectivos militares con responsabilidad en la franja fronteriza, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos diplomáticos, políticos y científicos respecto a la delimitación territorial de la República, tanto en los estados limítrofes terrestres como en los espacios acuáticos compartidos con Colombia y las naciones del Caribe.

La jornada contó con la participación del alto mando de la Milicia Bolivariana, encabezado por su Comandante General, el M/G Nayade Solovenly Lockiby Belmontes, junto a su Estado Mayor y los oficiales generales y almirantes que integran los mandos territoriales del componente castrense.

Al término de la actividad, la Oficina de Fronteras extendió al conjunto de generales el saludo del canciller Félix Plasencia González y el reconocimiento a sus esfuerzos patrióticos en defensa de la soberanía y la integridad territorial.

De igual forma, se hizo entrega formal de las colecciones bibliográficas de la Cancillería referidas a los límites fronterizos con la República de Colombia. La difusión de esta documentación técnica forma parte de las directrices del canciller Plasencia, orientadas a consolidar la soberanía y jurisdicción en los espacios marítimos, contribuir con el ordenamiento de la zona fronteriza y promover la defensa integral de los intereses del país.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL