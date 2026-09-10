Instalan Plan Nacional de Formación Docente para el inicio del año escolar 2026-2027

CIUDAD MCY.-A propósito del inicio del año escolar 2026-2027, este miércoles se instaló en todo el territorio nacional el Plan Nacional de Formación Docente, actividad encabezada por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez.

Desde la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en el municipio Chacao, estado Miranda, Rodríguez explicó que, mediante videoconferencia, docentes de todo el país participarán durante tres días en ponencias en diversas áreas de conocimiento y jornadas de debate.

Indicó que es un plan de formación intenso, que este año incorpora el tema sísmico y refuerza en el calendario escolar todo lo referente a las situaciones no previstas. Asimismo, «se trabaja el aspecto socioemocional y se mantiene presente lo que se ha venido impulsando en cuanto a la calidad educativa».

Señaló que, con este plan, las instituciones educativas y el personal docente, administrativo y obrero se preparan para recibir el próximo lunes 14 de septiembre a los niños y jóvenes en el nuevo año escolar.

Finalmente, expresó: «El lunes iniciamos un nuevo año escolar; denle un abrazo a todos los niños de mi parte y sigamos trabajando juntas y juntos por la educación. En la medida en que la educación mejore, este país será mucho mejor».

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL