OMS advirtió que Europa debe prepararse para la ola de calor al igual que una pandemia

CIUDAD MCY.- El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge afirmó que los países europeos deben preparar sus sistemas sanitarios para los periodos de calor extremo del verano con la misma seriedad que se tomaría al prepararse para una pandemia.

«La preparación de los hospitales debe tomarse con la misma seriedad que la preparación ante una pandemia. Las salas sobrecalentadas, el personal sobrecargado y los sistemas de refrigeración e información fuera de servicio son inadmisibles en los veranos europeos del siglo XXI», declaró al TASS.

Una de las medidas de prevención más importantes que mencionó fue la supervisión del estado de las personas más vulnerables, la refrigeración de espacios públicos y la adaptación de los horarios laborales para quienes trabajan al aire libre.

“Los sistemas de alerta temprana sólo salvan vidas cuando van seguidos automáticamente de medidas firmes de salud pública, y no únicamente de recomendaciones para la población», reafirmó el funcionario al aclarar nuevamente con que seriedad debe tratarse la situación.

La región europea se enfrenta a una amenaza sanitaria cada vez más grave debido al aumento de las temperaturas. Actualmente, el calor está aumentando aproximadamente al doble del promedio mundial, aunque el verano aún no termina.

Asimismo, de acuerdo a la recolección de datos de cinco países, se registró un exceso de mortalidad con cerca de 10.000 muertes que han sido relacionadas con la oleada de calor, informó la OMS.

“No se trata de un desastre natural; se repite cada año porque demasiados gobiernos siguen tratando el calor como un fenómeno meteorológico y no como una emergencia sanitaria”, advirtió Kluge.

AVN