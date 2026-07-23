Presidenta mexicana llama a la calma ante posible imposición de nuevos aranceles de EEUU a México

CIUDAD MCY.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a mantener la calma ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a productos mexicanos, y aseguró que su gobierno mantiene un diálogo con las autoridades estadounidenses para evitar la aplicación de más gravámenes.

Durante su conferencia de prensa, realizada en esta ocasión en Toluca, capital del central Estado de México, la mandataria explicó que la eventual medida forma parte de un nuevo esquema denominado 301, el cual, dijo, guarda similitudes con las sanciones arancelarias impulsadas por el presidente Donald Trump bajo el mecanismo de aranceles recíprocos.

Sheinbaum recordó que, durante la primera fase de esas medidas, México quedó exento en el caso de los productos contemplados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que las tarifas se aplicaron a mercancías fuera del acuerdo comercial.

En ese contexto, informó que la Secretaría (ministerio) de Economía ha presentado argumentos ante las autoridades estadounidenses para evitar la imposición de nuevos aranceles y confirmó que mañana jueves recibirá en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La reunión forma parte del proceso de revisión del T-MEC y busca fortalecer la cooperación económica entre ambos países, además de brindar certidumbre a los sectores productivos que dependen del intercambio comercial.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha propuesto un incremento de 10 por ciento a las importaciones procedentes de México y de otros 13 socios comerciales, entre ellos Canadá y la Unión Europea.

No obstante, la medida no entrará en vigor de manera inmediata, ya que se abrió un periodo de consultas de 45 días para recibir observaciones de los gobiernos involucrados.

Las delegaciones de México y Estados Unidos mantienen desde el 20 de julio una nueva ronda de negociaciones como parte del proceso de revisión del T-MEC, iniciado el pasado 1 de julio.

Este proceso ocurre después de que Estados Unidos decidió no extender automáticamente la vigencia del tratado y propuso establecer revisiones anuales durante la próxima década para negociar posibles modificaciones al acuerdo, cuya vigencia está prevista, al menos, hasta 2036.

FUENTE: XINHUA

FOTO: CORTESÍA