Onda Tropical 18 llegará al país este martes 23 de junio

CIUDAD MCY.- Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que entre este martes 23 y miércoles 24 de junio llegará al país la Onda Tropical número 18.

De acuerdo con el reporte, este fenómeno se desplaza sobre el Atlántico central tropical a 18 kilómetros por hora. La onda ingresará al territorio nacional por el estado Guayana Esequiba.

Asimismo, el Inameh subrayó que vigila la número 19, que se prevé llegue al país entre el viernes 26 y el sábado 27.

Por otra parte, la 20, que se encuentra saliendo de las costas de África, ingresará a Venezuela entre lunes 29 y martes 30 de junio.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA