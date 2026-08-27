Onda tropical N.°42 generará lluvias en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén lluvias de intensidad variable en buena parte del país por el paso de la onda tropical N.° 42 al este de Venezuela.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se estiman precipitaciones dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, la Gran Caracas, Cojedes, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Los Andes y Zulia.

Para el periodo de la tarde y la noche, el pronóstico meteorológico indica un leve incremento en la cobertura nubosa que generará lluvias y chubascos aislados en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Apure y la región de los Andes. De igual forma, no se descartan lloviznas dispersas en la franja del Centro Norte Costero.

En los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda se estima cielo parcialmente nublado, acompañados de lloviznas esporádicas durante la mañana en áreas de montañas. A partir del mediodía, se estima un aumento de la nubosidad, con posibles precipitaciones de intensidad variable.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 13 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C en los altos Mirandinos y una máxima que podría alcanzar los 34°C en La Guaira.

Las precipitaciones se verán reforzadas por el desplazamiento de la onda tropical Nro. 42 al este de Venezuela y la Zona de Convergencia Intertropical.

FUENTE : VTV

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