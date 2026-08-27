Así amanece el dólar este jueves 27 de agosto

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este jueves 27 de agosto en Bs. 791,32, mientras que el euro se estima en Bs 921,81, de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 117,73; la lira turca en Bs. 16,44; y el rublo en Bs. 9,37.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del miércoles 26 de agosto.

FUENTE : BCV

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