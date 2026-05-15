Onda Tropical N°3 avanza hacia la Guayana Esequiba

CIUDAD MCY.- Tras el continuo seguimiento a las ondas tropicales en el Atlántico y su incidencia en el territorio nacional, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que la Onda Tropical N° 2 se disipa, mientras la N°3 se aproxima a la Guayana Esequiba.

El análisis realizado indicó que la Onda Tropical N°2 perdió sus características estructurales durante su desplazamiento sobre el oriente venezolano y dejó de representar un riesgo para la región.

Asimismo, detalló que la Onda Tropical N°3 actualmente se localiza en el Atlántico Central Tropical, específicamente cerca de la longitud 47°W y al sur de la latitud 14°N

Igualmente, en el Atlántico oriental, se mantiene bajo vigilancia la Onda Tropical N°4, situada al sur de las islas de Cabo Verde, cerca de la longitud 26°W y al sur de los 13°N.

Se estima que este sistema llegue a la Guayana Esequiba para el sábado 16 o domingo 17 de mayo.

FUENTE: VTV

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