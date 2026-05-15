Presidenta (E) se reunió con representantes de cincuenta países en Segundo Congreso de Emprendedores

CIUDAD MCY.- En un ambiente marcado por la vanguardia tecnológica y el fortalecimiento productivo, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera este jueves la clausura del II Congreso Internacional de Emprendedores.

punto de encuentro para más de 500 participantes provenientes de 50 países de Asia, Medio Oriente, Oceanía, la región Euroasiática y América Latina.

El evento celebrado en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar de La Carlota, organizado por la plataforma Emprender Juntos, se ha desarrollado desde el pasado 11 de mayo con el objetivo estratégico de integrar a Venezuela en el ecosistema tecnológico global y promover nuevas fuentes de inversión.

Esto líderes, expertos y visionarios internacionales compartieron espacios con el talento local en una agenda que incluyó:

• Ponencias de alto nivel.

• Mesas de trabajo técnicas.

• Ruedas de negocios y sesiones bilaterales.

En esta línea, es importante acotar que este encuentro también tiene como finalidad, el impulso de los motores de la Agenda Económica Bolivariana, en materia de emprendimiento, tecnología y desarrollo productivo de vanguardia.

Por otra parte, este II Congreso Internacional no solo funciona como vitrina de innovación, sino como una plataforma para impulsar la sustitución de importaciones y consolidar un modelo económico autosustentable.

VENEZUELA HEPICENTRO DE INNOVACIÓN

La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, extendió una cálida bienvenida a los 500 invitados internacionales provenientes de más de 50 países que se dieron cita en el II Congreso Internacional de Emprendedores, llevado a cabo en el país, y en el que 30 fondos de inversión vinieron a ver los desarrollos tecnológicos nacionales.

Durante su intervención, Rodríguez destacó el arduo trabajo realizado a lo largo de 4 días de intensos debates, donde los asistentes han podido conocer de primera mano los avances significativos que Venezuela ha logrado en el sector del emprendimiento tecnológico en los últimos años.

«Este evento Venezuela Tech Week tiene mucho que hablar (…) La primera palabra ecosistema que hay hoy en el país es el ecosistema esperanza y el ecosistema futuro para el pueblo venezolano», expresó la Mandataria Nacional Encargada a miembros del gabinete ministerial que le acompañaron, además de los invitados presentes.

El Congreso, enmarcado en la «Venezuela Tech Week», ha servido como plataforma para visibilizar el potencial creativo y la capacidad de resiliencia de los emprendedores nacionales. En este contexto, la Jefa de Estado Encargada destacó que este evento es un espacio clave para el intercambio de ideas y la construcción de alianzas estratégicas.

Finalmente, la Presidenta Encargada manifestó que Venezuela tiene mucho que mostrar al mundo y que el éxito de este congreso reafirma el compromiso del Gobierno Nacional en seguir impulsando y conectado a los emprendedores y emprendedoras venezolanas con las tendencias globales más vanguardistas.

EMPRENDEDORES FORTALECEN ECONOMÍA NACIONAL

El impacto transformador del programa «Emprender Juntos», ya suma más de 2 millones de registros en todo el territorio nacional.

Rodríguez explicó que este crecimiento ha sido respaldado por un sólido esquema de financiamiento que supera el equivalente a 1 mil 100 millones de dólares, reafirmando de esta manera el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de proyectos productivos y la consolidación de una economía diversificada.

«Es el empeño que hemos tenido de dar apoyo a los jóvenes de Venezuela, a nuestra juventud», dijo la Jefa de Estado Encargada.

JUVENTUD Y MUJERES EMPRENDEDORAS

Un aspecto fundamental de este fenómeno es el protagonismo de los sectores clave de la sociedad venezolana: la juventud y las mujeres. La Presidenta Encargada precisó que «el 64% son mujeres y el 67% son jóvenes».

Agregó que estas cifras son «un reflejo y es un mensaje muy claro de este camino que estamos siguiendo», destacando que la juventud y el talento femenino se han convertido en los motores principales de la innovación, demostrando una capacidad de trabajo y visión de futuro que está marcando un precedente en la región.

FONDO «STARTUP» IMPULSA INTERNACIONALIZACIÓN

Durante la clausura del congreso Venezuela Tech Week, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela , Delcy Rodríguez, anunció la creación del capítulo «Startup Venezuela», el cual contará con un fondo especial de financiamiento.

Este recurso está destinado a garantizar que los emprendedores nacionales puedan representar al país en ecosistemas tecnológicos globales. «Que tengamos un fondo para apoyar a nuestros emprendedores para que participen en los eventos internacionales que, como este, busca concentrar el ecosistema a nivel mundial», instruyó la Mandataria Encargada.

Rodríguez destacó que esta iniciativa busca potenciar el talento de la juventud venezolana, que representa el 67% de los más de 2 millones de emprendedores registrados en el país.

Con el apoyo de este fondo, se espera que las innovaciones locales en áreas como salud y desarrollo humano logren mayor proyección internacional. «He dicho al Ministro de la Juventud para crear el capítulo Startup Venezuela. Que ese capítulo tenga además pleno apoyo», comentó durante su intervención.

UNIVERSIDADES INCORPORARAN CATEDRA DE EMPRENDIMIENTO

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a la ministra de Educación Universitaria la creación de la Cátedra Libre de Emprendimiento e Innovación en todas las universidades públicas y privadas de la nación.

Esta unidad curricular tiene como objetivo brindar herramientas de capacitación técnica y servir de puente con el sector financiero. «Que cada emprendimiento, que cada idea de estos jóvenes universitarios… sea acompañada por una cátedra que dé las herramientas de formación», señaló Rodríguez.

La medida busca que los proyectos nacidos en las aulas no queden solo en ideas, sino que se conviertan en realidades económicas sostenibles a través del acceso directo a fondos de inversión.

Al respecto, la Presidenta Encargada afirmó que la cátedra funcionará como «la red para el enlace con el financiamiento», consolidando así el renacimiento tecnológico del país y asegurando un acompañamiento integral para la nueva generación de innovadores venezolanos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA