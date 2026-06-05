ONU elige nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad

CIUDAD MCY.- La Asamblea General de la ONU eligió a Austria, Zimbabue, Portugal, Kirguistán y Trinidad y Tobago, como nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, para el período 2027-2028.

Estos cinco países ocuparán sus escaños en el Consejo en sustitución de los miembros salientes, asumiendo la responsabilidad de participar en la toma de decisiones sobre la paz y la seguridad internacionales.

De acuerdo con la distribución regional establecida, los escaños corresponden a un país de América Latina y el Caribe, dos de Europa Occidental, uno de Asia-Pacífico y uno de África.

El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros: Cinco permanentes (Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos), con derecho a veto, y diez no permanentes, elegidos según criterios de representación geográfica.

Los Estados electos reemplazarán a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia. Por su parte, Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia continuarán, por el momento, como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

FUENTE : CIUDAD CCS

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