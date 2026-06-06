Colombia envía cargamento de aproximadamente 100 toneladas de ayuda solidaria a Cuba

CIUDAD MCY.- El Gobierno colombiano despachó este viernes 5 de junio desde el puerto de Cartagena un cargamento de asistencia solidaria con destino a Cuba.

La carga, transportada a bordo del buque ARC Caribe de la Armada Nacional, está compuesta por cerca de 100 toneladas de suministros esenciales, entre los cuales se incluyen alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, elementos para el hogar y paneles solares.

El envío busca mitigar las afectaciones que aún persisten en la isla tras el impacto del huracán Melissa, así como aliviar el complejo panorama derivado de la crisis energética y económica que atraviesa el país caribeño, producto del recrudecido bloqueo estadounidense.

Esta misión de asistencia fue coordinada bajo el liderazgo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia), atendiendo a una directriz del presidente Gustavo Petro.

El operativo requirió una articulación interinstitucional en la que participaron la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministerios de Agricultura y de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de la Embajada de Cuba en Colombia.

A la ayuda se sumaron más de siete toneladas de donaciones recolectadas de forma independiente por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Movimiento Colombiano de Solidaridad y la Asociación de Cubanos Residentes.

La directora general de APC Colombia, Alexandra Palencia, destacó que esta iniciativa es una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos y de la convicción de que, ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo.

El pasado 24 de mayo, luego de la entrega de 15.000 toneladas de arroz a Cuba por parte de China, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: «Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero», puntualizó.

En la misma línea solidaria, cabe destacar que en abril del año en curso aterrizó en suelo cubano un avión procedente de la base del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicada en Bogotá, transportando también un cargamento de asistencia solidaria.

La carga de suministros de ese momento estuvo compuesta por alimentos, medicamentos e insumos médicos esenciales para el bienestar de la población cubana.

Si bien el cerco contra esa isla se extiende por más de seis décadas, la arremetida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 29 de enero agravó la situación en la isla. En la fecha mencionada, el inquilino de la Casa Blanca rubricó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los bienes procedentes de los países que suministren de forma directa o indirecta petróleo a Cuba.

Dicha medida derivó en un desabastecimiento de combustibles, que afecta el funcionamiento de los servicios básicos esenciales para la población. La crisis energética se traduce en apagones prolongados que interrumpen la cadena de frío de los alimentos y el funcionamiento de los centros hospitalarios, sumado a la paralización del transporte público y la logística de distribución de productos de primera necesidad.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA