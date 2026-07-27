700 ingenieros y arquitectos evaluaron 25 mil edificaciones tras doble terremoto

CIUDAD MCY.- Al menos 700 ingenieros y arquitectos de la Comisión de Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura han inspeccionado más de 25.000 edificaciones en dos semanas, luego del doble terremoto del 24 de junio.

El ministro de Transporte y presidente de la comisión, Francisco Garcés, declaró a una canal de televisión que las inspecciones avanzan a un ritmo de entre 2.000 y 3.000 diarias.

Asimismo, el titular de Transporte recordó que para etiquetar los daños en los inmuebles se utiliza un sistema de semáforo.

«Estamos ante un evento extraordinario, que ocurre cada tantos siglos; cada 200 años o 400 años», señaló el ministro, quien subrayó que este doblete fue 32 veces de mayor capacidad de destrucción que el ocurrido en 1967.

Por otra parte, destacó la rápida gestión del Gobierno nacional ante la tragedia, ya que inmediatamente se estableció el decreto de emergencia y se comenzó a reorganizar todas las fuerzas instaladas para atender la situación.

AVN / FOTO CORTESÍA