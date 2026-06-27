Operativo de rescate sigue en curso en urbanización Bosque Lindo

Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana, PNB y Policía de Aragua mantienen labores de rescate y control de riesgos en el edificio residencial ubicado en la avenida Intercomunal Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- Las labores de búsqueda, rescate y estabilización estructural del edificio residencial de la urbanización Bosque Lindo, en la avenida Intercomunal Santiago Mariño (Turmero), se mantienen de manera ininterrumpida, acumulando más de 63 horas de trabajo ininterrumpido tras el derrumbe del inmueble.

Equipos de prevención, salvamento y atención de emergencias han permanecido desplegados en la zona afectada desde las primeras horas del evento, realizando maniobras de evaluación de riesgos, remoción controlada de escombros y verificación de posibles personas afectadas dentro de la estructura colapsada.

El operativo se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad, en un escenario donde la prioridad ha sido la preservación de vidas humanas y la contención de nuevos riesgos derivados de la inestabilidad del inmueble.

DESPLIEGUE DE EMERGENCIA

En el sitio han participado comisiones del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, paramédicos, Guardias Nacionales, Policía de Aragua, PNB y diversos cuerpos de seguridad ciudadana, quienes han trabajado a contrarreloj en la remoción de escombros y maniobras de rescate.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, las acciones han requerido la ampliación de la capacidad operativa ante la complejidad del evento, sumando nuevos contingentes a las labores en curso.

“Estamos en Turmero. Toda nuestra gente trabajando… hemos estado toda la madrugada, toda la noche”, expresó la mandataria regional en un mensaje audiovisual, al ofrecer detalles sobre el despliegue institucional.

La presencia del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, fue confirmada en el sitio del suceso, acompañando el despliegue de los organismos de respuesta inmediata y supervisando el avance de las labores en coordinación con los equipos técnicos.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ACTIVA

Los equipos de rescate continúan ejecutando inspecciones progresivas en el área colapsada, mientras se mantienen los perímetros de seguridad y el control del acceso para personal autorizado.

En paralelo, se evalúa la incorporación de nuevos contingentes especializados, con el fin de reforzar las tareas operativas en las próximas horas, según lo informado por la máxima autoridad regional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA