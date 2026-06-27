‎Pueblo de Lamas respondió con donativos ante la emergencia

‎El alcalde Tony García hizo entrega de toda la ayuda recibida en la localidad en el centro de acopio regional ubicado en el Irda.

CIUDAD MCY.- ‎Ante la situación de emergencia que afecta al estado Aragua y otros estados del país desde el pasado miércoles 24 de junio, los habitantes del municipio Lamas respondieron rápidamente al llamado de ayuda y con un gran corazón y compromiso venezolano hicieron llegar insumos para los afectados de los terremotos que sacudieron a la nación.

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‎Al respecto, el alcalde de la localidad, Tony García, expresó su agradecimiento a cada ciudadano, familia y comerciante del municipio Lamas que se acercó al centro de acopio, que estuvo ubicado en el estacionamiento la Alcaldía de Lamas, para dejar su aporte.

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‎»Cada alimento, medicina, ropa y artículo de primera necesidad recolectado es una muestra de amor que llegará directamente a nuestros hermanos del estado La Guaira, quienes hoy necesitan de nuestra mano amiga», expresó.

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‎A mismo tiempo, el alcalde dijo que: “la solidaridad no es un acto de caridad, sino de apoyo mutuo entre pueblos que comparten el mismo suelo y el mismo corazón.”

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‎Finalmente, el burgomaestre dio su agradecimiento al pueblo de Lamas por no ser indiferentes, por unirse como una sola familia y por demostrar que, en los momentos difíciles, Santa Cruz de Aragua responde con generosidad.

YLAI OLMOS CASTILLO

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‎FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS