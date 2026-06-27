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‎Pueblo de Lamas respondió con donativos ante la emergencia

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PorLuisa Pedroza

Jun 27, 2026

El alcalde Tony García hizo entrega de toda la ayuda recibida en la localidad en el centro de acopio regional ubicado en el Irda.

CIUDAD MCY.- ‎Ante la situación de emergencia que afecta al estado Aragua y otros estados del país desde el pasado miércoles 24 de junio, los habitantes del municipio Lamas respondieron rápidamente al llamado de ayuda y con un gran corazón y compromiso venezolano hicieron llegar insumos para los afectados de los terremotos que sacudieron a la nación.

‎Al respecto, el alcalde de la localidad, Tony García, expresó su agradecimiento a cada ciudadano, familia y comerciante del municipio Lamas que se acercó al centro de acopio, que estuvo ubicado en el estacionamiento la Alcaldía de Lamas, para dejar su aporte.

‎»Cada alimento, medicina, ropa y artículo de primera necesidad recolectado es una muestra de amor que llegará directamente a nuestros hermanos del estado La Guaira, quienes hoy necesitan de nuestra mano amiga», expresó.

‎A mismo tiempo, el alcalde dijo que: “la solidaridad no es un acto de caridad, sino de apoyo mutuo entre pueblos que comparten el mismo suelo y el mismo corazón.”

‎Finalmente, el burgomaestre dio su agradecimiento al pueblo de Lamas por no ser indiferentes, por unirse como una sola familia y por demostrar que, en los momentos difíciles, Santa Cruz de Aragua responde con generosidad.

YLAI OLMOS CASTILLO 

‎FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS

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Por Luisa Pedroza