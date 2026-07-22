Operativo técnico orienta pronta restitución del servicio eléctrico en Ocumare

La evaluación del tendido eléctrico realizado por el Servicio de Atención Aérea del Gobierno Bolivariano de Aragua (Saagba), mediante la aeronave Tigre 01, permitió identificar el punto de falla y optimizar el despliegue de las cuadrillas de reparación

CIUDAD MCY.- La atención a la contingencia eléctrica registrada en Ocumare de la Costa de Oro concentró un despliegue aéreo de inspección sobre el Parque Nacional «Henri Pittier» donde equipos técnicos localizaron la falla que afecta el suministro para orientar las labores de reparación.

La maniobra fue ejecutada por el Servicio de Atención Aérea del Gobierno Bolivariano de Aragua (Saagba), mediante la aeronave Tigre 01, en articulación con la Alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y los organismos de prevención, con el fin de optimizar las labores técnicas en una zona de difícil acceso y acelerar el restablecimiento del servicio.

EVALUACIÓN AÉREA

Durante el sobrevuelo se evaluó el tendido eléctrico ubicado en el mencionado Parque Nacional, lo que permitió identificar con precisión el punto donde se originó la avería. Esta verificación facilitará el ingreso de las cuadrillas especializadas y la planificación de las maniobras necesarias para recuperar la operatividad del circuito eléctrico.

En relación a esto, el alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, informó que la interrupción del servicio se registró el pasado lunes 20 de julio, aproximadamente a las 2 de la tarde, y explicó que desde entonces se han mantenido las labores de inspección, las cuales incluyeron sobrevuelos y recorridos terrestres por la montaña.

TRABAJO ARTICULADO

Leal precisó que alrededor de 12 trabajadores permanecen desplegados en la zona, mientras la aeronave realiza incursiones para facilitar el traslado del personal hacia el área donde se localizó la avería, permitiendo avanzar en las labores de reparación y en la recuperación total del circuito eléctrico de la jurisdicción.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y reconoció el trabajo conjunto de Corpoelec, Protección Civil y demás organismos involucrados, cuya coordinación ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta para restablecer el servicio a las familias de Ocumare de la Costa de Oro.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA