Girardot acelera recuperación de la infraestructura residencial

El despliegue de cuadrillas municipales mantiene activos los trabajos de reconstrucción en el edificio “Los Mangos”, donde se ejecutan labores de levantamiento de muros y rehabilitación de espacios

CIUDAD MCY.- La intervención integral del edificio “Los Mangos” ubicado en el municipio Girardot, avanza con la ejecución de obras destinadas a recuperar la infraestructura del urbanismo, a través de trabajos de reconstrucción, levantamiento de muros y reparación técnica de espacios.

Estas acciones se desarrollan con frentes de trabajos activos que ejecutan labores técnicas de manera simultánea, permitiendo atender las distintas áreas del inmueble conforme a la planificación establecida para su recuperación integral.

En este sentido, los trabajos contemplan la reconstrucción de estructuras, el levantamiento de nuevos muros y la rehabilitación técnica de espacios, acciones que permitirán restablecer progresivamente las condiciones del edificio y consolidar la recuperación del urbanismo.

Es importante mencionar que, cada avance alcanzado forma parte del plan de atención integral “Venezuela Renace” impulsado por el Gobierno Bolivariano para responder a las necesidades de las familias, mediante la ejecución de obras orientadas a robustecer la seguridad estructural y la funcionalidad de la infraestructura residencial, tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA