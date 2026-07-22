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Girardot acelera recuperación de la infraestructura residencial

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PorBeatriz Guilarte

Jul 22, 2026

El despliegue de cuadrillas municipales mantiene activos los trabajos de reconstrucción en el edificio “Los Mangos”, donde se ejecutan labores de levantamiento de muros y rehabilitación de espacios

CIUDAD MCY.- La intervención integral del edificio “Los Mangos” ubicado en el municipio Girardot, avanza con la ejecución de obras destinadas a recuperar la infraestructura del urbanismo, a través de trabajos de reconstrucción, levantamiento de muros y reparación técnica de espacios.

Estas acciones se desarrollan con frentes de trabajos activos que ejecutan labores técnicas de manera simultánea, permitiendo atender las distintas áreas del inmueble conforme a la planificación establecida para su recuperación integral.

En este sentido, los trabajos contemplan la reconstrucción de estructuras, el levantamiento de nuevos muros y la rehabilitación técnica de espacios, acciones que permitirán restablecer progresivamente las condiciones del edificio y consolidar la recuperación del urbanismo.

Es importante mencionar que, cada avance alcanzado forma parte del plan de atención integral “Venezuela Renace” impulsado por el Gobierno Bolivariano para responder a las necesidades de las familias, mediante la ejecución de obras orientadas a robustecer la seguridad estructural y la funcionalidad de la infraestructura residencial, tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA

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Por Beatriz Guilarte