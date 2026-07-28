OPS impulsa diagnóstico temprano del VIH en América Latina y el Caribe

CIUDAD MCY.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció una alianza con la Fundación de Atención al Salud contra el SIDA (AHF, por sus siglas en inglés) para ampliar el diagnóstico temprano del VIH en América Latina y el Caribe.

La colaboración busca mejorar el acceso a las pruebas, facilitar la vinculación oportuna a la atención y contribuir a la reducción de muertes prevenibles por Sida, informó la organización este lunes.

El programa pretende aprovechar la experiencia complementaria para acelerar el progreso hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública en las Américas.

El diagnóstico tardío se mantiene como uno de los principales obstáculos en la respuesta regional a la enfermedad, a pesar de los avances.

En 2025, el 34% de los nuevos diagnósticos ocurrieron en etapas avanzadas de la infección y unas 32.000 personas fallecieron por causas relacionadas con el Sida.

AVN / FOTO CORTESÍA