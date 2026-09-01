OPSU extiende hasta el 4 de septiembre Sistema Nacional de Ingreso Universitario

CIUDAD MCY. – El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, mediante la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), prorrogó este lunes las modificaciones de opciones del Sistema Nacional de Ingreso hasta el próximo 4 de septiembre, con la finalidad de incorporar a los bachilleres de la cohorte 2026 y promociones precedentes que no obtuvieron cupo en el ciclo inicial.

​Según información suministrada en la cuenta de Instagram del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), los aspirantes deben revisar el libro de oportunidades de estudio y acceder a la plataforma digital del sistema con sus credenciales de usuario, para luego ingresar al módulo de reajuste, verificar las especialidades e instituciones disponibles y almacenar las modificaciones elegidas.

​El calendario oficial contempla que la publicación de los resultados de la segunda fase se realice el venidero siete de septiembre, al tiempo que la consignación de los listados definitivos por parte de las instituciones educativas se efectuará el día 10, según la disponibilidad de plazas y la oferta académica.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL