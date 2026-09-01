AN aprueba Reforma Parcial de Ley Orgánica del TSJ

CIUDAD MCY.- Durante la sesión extraordinaria, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La normativa fue aprobada de acuerdo a lo contemplado en los artículos 264 y 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como parte del proceso de transformación profunda del sistema de justicia convocado por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

El proyecto tiene como fin establecer el régimen, organización y funcionamiento del TSJ, máximo órgano rector del Poder Judicial en el país.

Entre los puntos que abarca esta reforma parcial está la modificación del número de integrantes del Comité, que ahora sería de 23 miembros, con una diferencia sustantiva de 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil.

FUENTE:VTV

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