OPSU inicia proceso de registro para el ingreso a las universidades del país

CIUDAD MCY.- La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) activó el proceso de registro nacional dirigido a los bachilleres y estudiantes del último año de educación media que aspiran a cursar estudios en las distintas instituciones de educación superior de Venezuela.

A través de este mecanismo automatizado, los postulantes tienen la oportunidad de seleccionar sus opciones de carrera y los centros universitarios de su preferencia.

Para completar el registro por primera vez, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria dispuso el siguiente instructivo:

Acceso al portal: Ingrese a la página web oficial

http://sni.opsu.gob.ve

Gestión de credenciales: Seleccione la opción “Gestión de contraseña” en la parte inferior derecha y elija el perfil de “Aspirante”. Identificación: Introduzca el nombre de usuario bajo el formato requerido (la letra V seguida del número de cédula de identidad). Verificación de seguridad: Escoja el método de recuperación, el cual puede ser mediante el correo electrónico registrado o a través de la respuesta a las preguntas de seguridad. Validación: Genere una nueva clave de acceso para guardar los cambios y habilitar el perfil en el sistema.

CANALES DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con el fin de resolver dudas sobre el proceso, la cartera de educación universitaria habilitó vías de comunicación directa para los interesados:

Líneas telefónicas: 0800-6778764 y 0212-0331

Correo electrónico: informasni@mppeu.gob.ve

FUENTE: LA IGUANA

FOTO: CORTESÍA