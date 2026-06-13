Consejo de Seguimiento Agroproductivo optimiza cooperación empresarial

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional instaló el primer Consejo de Seguimiento Agroproductivo, el cual fue liderado por el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, y sirvió como espacio de trabajo directo con las federaciones, cámaras, asociaciones y consejos campesinos del país. Su objetivo principal es optimizar la armonización, cooperación y contribución entre todos los actores de la cadena de valor del sector agroalimentario.

La iniciativa fue recibida positivamente por representantes de gremios y asociaciones importantes, incluidos:

Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA)

Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac)

Asociación Nacional de Insumos Agricolas (Asinagri)

Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales (Asofrigo)

Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga)

Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro9

Unión Nacional Campesina «Ezequiel Zamora»

Los sectores presentes manifestaron su disposición de colaborar estrechamente para garantizar la fluidez en la cadena agroalimentaria. Como parte de la hoja de ruta, el ministro Padrino planteó que este Consejo de Seguimiento Agroproductivo mantenga sesiones de trabajo periódicas, para asegurar así un acompañamiento constante y una comunicación efectiva con los actores vinculados al sector.

Otros ámbitos relevantes abordados en este Consejo fueron los avances del plan de vacunación contra la fiebre aftosa y la titularidad de tierras. En el encuentro también participó el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, y el ministro del Poder Popular para Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA