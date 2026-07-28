Organización «Marcha Para Jesús» recolectará ayuda para afectados en La Guaira

***Se estima una participación de al menos 20 mil personas en una caminata benéfica en la que se combinará la recreación con la oración

CIUDAD MCY.- El evento cristiano más grande de Venezuela regresa este año con el propósito de bendecir al país y a ayudar a las personas afectadas en La Guaira. “Marcha Para Jesús”, Tierra de gracia, estará presente en el estado Aragua con 12 concentraciones en simultáneo y a nivel nacional con 226.

El pastor Efraín Lara, Coordinador de la organización “Marcha para Jesús” en Aragua, comentó sobre el nuevo formato que va a estar llevando la actividad este año. “Sabemos que este doble movimiento telúrico afectó a nuestro tricolor y las personas ahorita necesitan mucha oración. Después de este terremoto muchas de las personas lo primero que hicieron fue clamar a Dios y sabemos que hay muchas personas que lo están buscando”, destacó.

Asimismo, señaló que en Venezuela se marchará por solidaridad, por lo que piden a cada persona que asista a la actividad que lleve un kilo que amor. “En todas las marchas tendremos un macrocentro de acopio donde vamos a estar recibiendo sus donativos, productos no perecederos, medicinas, kit de higiene personal entre otros. Ahí tendremos toldos identificados para que usted coloque su aporte” indicó.

De igual forma dijo que: “Vamos a estar presente en La Guaira, “Marcha Para Jesús” va a estar orando por ellos y atendiendo a las personas, llevando donaciones y por supuesto orando porque hay muchas personas que tienen hambre y sed de Dios y ahí vamos a estar nosotros. También queremos compartir que los canales nacionales van a estar cubriendo la marcha en La Guaira”.

A su vez, resaltó que la nación debe unirse para lograr grandes propósitos. “Debemos marchar en unidad, apartando diferencias, apartando colores. Debemos apartar lo que nos separa. Lo que ha acontecido es el reencuentro y renacer de nuestra nación. Por eso “Marcha Para Jesús” va a ser en unidad y adoración. Cada año lo hacemos para celebrar la vida con colores y alegría y eso lo conservamos en nuestros corazones, pero en este acontecer cuando nuestra nación está pasando por una necesidad vamos a adorar a Dios. Ese día vamos a exaltar a nuestro señor Jesucristo”, comentó Lara.

El pastor cristiano resaltó que la concentración iniciará a las 3:00 pm en la calle de servicio de San Jacinto y va a detenerse en 4 puntos específicos donde también habrá hidratación. “Vamos a tomar la Av. Bolívar en el sentido de Este a Oeste parándonos en el Obelisco de Maracay, luego frente al hospital de Maracay, después en el Centro Comercial Global y cerramos en Centro Comercial Parque Aragua”, mencionó Lara.

“Para este año se espera un aproximado de 20 mil personas marchando en Aragua y más de 4 millones de asistentes a escala nacional, y se estipula la presentación de artistas nacionales y regionales de acuerdo a cada estado como parte de los invitados especiales”.

Vale destacar que la organización “Marcha Para Jesús” tiene presencia en 30 países que estarán participando en la actividad de acuerdo a su horario local para pedir por cada nación en especial por Venezuela ya que es el país pionero.

Como parte de las recomendaciones el pastor Lara indicó llevar ropa cómoda y paraguas para estar prevenidos por el tiempo y llevar muchas ganas de orara y clamar por Venezuela al Padre Todopoderoso.

ANAÍS RONDÓN / FOTOS CIUDAD MCY