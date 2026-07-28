Tercer desfile de Moda Emergente se instaló en Maracay

***Distintas culturas como show drag y cultura kueer y comunidad geek mostraron en escena lo que hay detrás de cada nombre en compañía de 70 modelos y bailarines

CIUDAD MCY.- Las instalaciones de la Biblioteca Virtual de Maracay se convirtieron en escenario del tercer desfile de Moda Emergente, un evento que logró resaltar con éxito el talento, la diversidad y las expresiones culturales de su elenco creativo.

El proyecto estuvo bajo la dirección del director de Moda Emergente, Rayder García, quien celebró su tercer desfile desde que inició su trayectoria en las pasarelas. García destacó que este tipo de espacios busca brindar oportunidades tanto a personas con conocimientos previos, como a talentos sin experiencia, bajo la premisa de que el principal objetivo es aprender y crecer juntos.

«Gracias a estos desfiles y al apoyo fundamental de la Comunidad Geek, hoy me siento más seguro y con una identidad de estilo más sólida (…) lo que realmente se gana en este proceso es el crecimiento de las personas», afirmó García, haciendo hincapié en el impacto positivo de la cultura pop, los videojuegos y la tecnología dentro del diseño de modas.

Es importante resaltar que, el encuentro de la producción no se limitó a la pasarela tradicional, si no que, la Biblioteca Virtual cobró vida con una propuesta multidisciplinaria que incluyó 70 modelos en escena, bailarines, show drag y cultura kueer.

Por último, la organización agradeció el respaldo de las instituciones locales y de las comunidades alternativas, consolidando a Maracay como un punto de encuentro clave para los nuevos diseñadores de la región.

ELIMAR PÉREZ / FOTOS CORTESÍA