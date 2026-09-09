Orquesta Violeta Laréz presentará Wizarding Symphony en el TAM

La agrupación caraqueña ofrecerá dos funciones dedicadas a la música de la saga de Harry Potter el próximo sábado 26 de septiembre

CIUDAD MCY.- Los fanáticos de la magia y la música tendrán una cita inolvidable con la llegada de la Orquesta Sinfónica Violeta Laréz a la ciudad de Maracay para presentar su espectáculo “Wizarding Symphony”, un concierto temático dedicado a rendir homenaje a las emblemáticas bandas sonoras de la saga de Harry Potter.

La cita musical se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en los espacios del Teatro Ateneo de Maracay. Ante la recepción del público aragüeño, la producción confirmó la apertura de 2 funciones: la primera a las 2:30 pm y una segunda a las 5:00 pm.

Este concierto propone un recorrido cronológico y dinámico por las piezas compuestas por leyendas del cine como John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat.

Por su parte, el director asociado de la agrupación, Gerardo López Sánchez, destacó que en esta oportunidad se contará con más de 50 músicos en escena que estarán acompañados por un despliegue audiovisual de primer nivel. Además de ello, el acto contará con los arreglos musicales elaborados por el destacado músico Abraham Urdaneta, logrando adaptar toda la fuerza y sutileza del universo cinematográfico con la potente sonoridad de la orquesta.

TRAYECTORIA Y NUEVOS PROYECTOS

El director artístico de la institución, Kevin Rodríguez Da Silva, explicó que la orquesta nació años atrás como una iniciativa por parte de estudiantes universitarios que fueron sumando esfuerzos hasta consolidarse como una de las formaciones profesionales de la Capital. Su nombre rinde tributo a Violeta Laréz quien fue una importante pedagoga y maestra de la música en Venezuela.

Entre los próximos compromisos de la agrupación, Rodríguez y López adelantaron que prepararan un repertorio enfocado en las bandas sonoras de los videojuegos, cuyos detalles se revelarán próximamente a través de sus redes sociales.

Las entradas e información sobre el evento están disponibles a través de su cuenta de Instagram (@OrquestavioletaLarez) y por vía telefónica 0422-3365926.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : KAREN RODRÍGUEZ