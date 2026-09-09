Unearte organiza proyectos artísticos comunitarios durante periodo académico

CIUDAD MCY.- El rector de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte), Ignacio Barreto, afirmó en entrevista para Venezolana de Televisión (VTV) que, durante el periodo académico, los alumnos deben hacer uno o varios proyectos artísticos comunitarios.

En ese sentido, indicó que ese proyecto debe ser multidisciplinario, para el encuentro de las artes como la danza, música, teatro, artes audiovisuales, entre otros. «Ellos crean ese proyecto y lo van desarrollando a lo largo del tiempo y es así como van teniendo ese diálogo con las distintas comunidades y entienden las lógicas comunitarias», dijo.

Indicó que es así como crean un artista cercano con las comunidades, con la gente y que conoce cada una de sus comunidades. «Es por ello que, tras lo ocurrido con los sismos del 24 de junio, desde la Unearte se conformaron 19 brigadas, con 180 voluntarios entre estudiantes, docentes y trabajadores», agregó.

Igualmente, señaló que se han desplegado en todos los campamentos transitorios para atender a estas personas afectadas, a través de las artes.

FUENTE : VTV

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