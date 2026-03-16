OSA arriba a 36 años con agenda cultural y concierto aniversario

La celebración de este nuevo aniversario marca también un punto de partida para continuar impulsando proyectos musicales y culturales que fortalezcan el acceso del público a la música sinfónica en la región

CIUDAD MCY.- Entre música, encuentro institucional y gratitud, la Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA) dará inicio a la celebración de su trigésimo sexto aniversario con una agenda especial que culminará con un concierto en el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM).

La programación conmemorativa comienza con una misa de acción de gracias, espacio que reunió a integrantes de la agrupación musical para agradecer por los años de trayectoria artística y por el trabajo que la institución ha desarrollado en la promoción de la música sinfónica en el estado.

En relación a esto, la presidenta de la agrupación instrumental aragüeña, Tahiger Guzmán Venot, destacó que esta semana de aniversario ha sido concebida como un momento para reconocer el esfuerzo colectivo de los músicos y fortalecer los lazos dentro de la institución.

“Estamos hoy en esta semana de aniversario celebrando los 36 años de la Orquesta Sinfónica de Aragua. Comenzamos con una misa de acción de gracias para agradecer primeramente a Dios por todos estos años de trayectoria”, expresó.

Como parte de la agenda, Venot también anunció que se desarrollarán actividades de integración dirigidas a los miembros de la orquesta, entre ellas una jornada recreativa orientada a promover el bienestar y la convivencia entre los músicos, así como un encuentro especial para compartir y celebrar este nuevo aniversario institucional.

“Vamos a tener una semana muy bonita con todos nuestros músicos. Tendremos una jornada especial para sacar sonrisas a todos ellos y también un almuerzo donde vamos a compartir, celebrar y cantar cumpleaños”, comentó Guzmán.

El cierre de la semana conmemorativa tendrá lugar el jueves 19 a las 4:00 de la tarde en el TOM, con un concierto aniversario que reunirá a la filarmónica de Aragua con otras instituciones culturales de la región, como Danzas Aragua, en un espacio emblemático de la ciudad que también celebra su aniversario.

Finalmente, la presidenta de la OSA extendió la invitación al público aragüeño para acompañar esta celebración musical y compartir un momento dedicado al arte y la cultura.

De tal forma, con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación orquestal continúa consolidándose como una de las principales referencias musicales de la región, impulsando la formación artística y promoviendo espacios de encuentro cultural para el público aragüeño.

REINYMAR TOVAR

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