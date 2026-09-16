Otorgan Doctorado Nobilis Causa 2026 a cuatro referentes venezolanos de la cultura

CIUDAD MCY.- El Movimiento Cultural Sur (MCSur) galardonó con el Doctorado Nobilis Causa 2026 a 34 personalidades reconocidas en el ámbito de la cultura, provenientes de once países de América y Europa, entre ellos, los venezolanos Luis Britto García, Tony González, Luisa Martínez Campos y Jesús Trejo.

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Mppc), el reconocimiento de la red cultural internacional, es un homenaje a las trayectorias destacadas en áreas como periodismo, literatura, artes visuales, cine, música, gestión cultural; defensa de los derechos humanos y preservación de la memoria histórica.

Los distinguidos, provenientes de Cuba, Ecuador, España, Italia, México, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela, recibirán el reconocimiento formal, durante un acto central de titulación y entrega de diplomas, el próximo 7 de noviembre.

Los galardonados venezolanos destacaron por su aporte al pensamiento crítico, la gestión cultural y por fomentar la inclusión social a través del arte.

Por su parte, el jurado internacional, compuesto por Kris González (Bolivia/Venezuela); Beatriz Aldaco (México); Antonio Ruiz Pascual (España) y Karel Leyva (Cuba), se encargó de evaluar las postulaciones y seleccionar a los homenajeados.

FUENTE : AVN

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