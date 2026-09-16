PANA celebrará Batman Day con colecta de útiles escolares en Caracas

CIUDAD MCY.- Este sábado 19 de septiembre, los cinéfilos y fanáticos del Caballero de la Noche, podrán disfrutar de una mañana en el Cinex de la parroquia El Recreo, Caracas, un encuentro solidario en celebración del Batman Day, cuya entrada será una donación de útiles escolares, destinados a las escuelas móviles del estado La Guaira.

Esta iniciativa es impulsada por el Programa Amigos del Noveno Arte (PANA), en alianza con Cinex y Star Fest Venezuela, quienes llevarán a cabo el evento benéfico, diseñado para brindar una mañana diferente a las familias, a través de la cultura pop, a la vez que se apoya activamente a las comunidades vulnerables.

El evento dará comienzo a las 9:00 am hasta las 12:30 pm, el pase de acceso será la donación de útiles escolares nuevos o en buen estado, los cuales irán destinados directamente a equipar los morrales de los niños y niñas que asisten a las escuelas improvisadas de la entidad costera.

Entre la lista de útiles aceptados se encuentran cuadernos (engrapados o de espiral), lápices, creyones, marcadores, sacapuntas, borradores, pega (en barra o líquida), tijeras escolares, hojas blancas o de reciclaje en buen estado, cartucheras y morrales (nuevos o usados en excelente estado).

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA DE CIUDAD CCS