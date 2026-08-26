Panamá declara estado de emergencia por fenómeno El Niño

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia nacional ante los impactos del fenómeno climático de El Niño, que ya provoca déficit de lluvias, estrés hídrico e inundaciones en diferentes regiones del país.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Gabinete tras las recomendaciones del director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La funcionaria explicó que las autoridades han dado respuesta a los deslizamientos e inundaciones, por lo que el mecanismo permitirá actuar con mayor rapidez ante las afectaciones actuales y las que puedan presentarse en los próximos meses.

Montalvo advirtió que la emergencia no solo está relacionada con las inundaciones, sino también con las consecuencias de la sequía asociada a El Niño, particularmente en las zonas productivas.

En ese sentido, anunció medidas preventivas como la instalación de abrevaderos en el denominado Arco Seco, una de las áreas más vulnerables al déficit de precipitaciones, con el propósito de respaldar a los productores y garantizar agua para el ganado.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela Calzadilla, explicó por su parte, que el fenómeno presenta actualmente una categoría de muy fuerte y ha evolucionado con rapidez.

Precisó que 11 cuencas hidrográficas del país se encuentran en situación de estrés hídrico, condición que ya repercute en el funcionamiento de plantas potabilizadoras y en la generación de energía.

FUENTE : TELESUR

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