Venezuela y Japón revisaron futuros planes de cooperación

CIUDAD MCY.- Con miras a la consolidación de la agenda bilateral de cooperación, la viceministra de Venezuela para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Andrea Corao, sostuvo un encuentro con el embajador de Japón acreditado en Caracas, Yasushi Sato.

Durante la reunión, el Gobierno venezolano agradeció el apoyo prestado por el Gobierno de Japón tras el doble terremoto registrado en el país el pasado 24 de junio, a la vez que fueron evaluados los planes de cooperación futuros en materia de gestión de riesgos y reconstrucción.

La viceministra Corao reconoció la experiencia de Japón en la gestión de desastres, valorando la importancia de contar con su experticia en el actual proceso de reconstrucción post-terremotos que atraviesa el país. Por su parte, el diplomático japonés ratificó la voluntad de su gobierno de continuar apoyando a Venezuela en esta etapa.

De acuerdo con información de la Cancillería venezolana, tras la catástrofe natural que afectó a Venezuela, el gobierno de Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), envió cargamentos de asistencia humanitaria, insumos y equipos médicos. También, el Japan Disaster Relief Medical Team, conformado por personal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, JICA y médicos registrados, estableció un hospital de campaña en Caraballeda, estado La Guaira, para la atención de la población afectada.

Asimismo, se ha aprobado formalmente una subvención para emergencias por un monto de 3,5 millones de dólares estadounidenses para asistencia humanitaria canalizada mediante organismos del sistema de Naciones Unidas.

FUENTE : LA IGUANA TV

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