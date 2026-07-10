“Pantallas de Esperanza” lleva alegría al campamento transitorio César Rengifo

CIUDAD MCY.- El programa “Pantallas de Esperanza” llevó al Campamento Transitorio de la Escuela de Arte César Rengifo en la parroquia Altagracia de Caracas, la proyección de la película venezolana “Venite Pa’ Maracaibo”, dirigida por el actor y cineasta Carlos Daniel Alvarado.

La comedia cinematográfica, que rinde homenaje a la zulianidad, llevó risas y un rato de entretenimiento a las familias afectadas por el doble sismo del pasado 24 de junio, y que actualmente se encuentran en este lugar.

Alvarado, quien estuvo presente en la actividad, expresó unas palabras de aliento y cariño a los refugiados. “Me siento muy emocionado de poder contribuir, a través del séptimo arte, a esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo todos como país. Brindar un rayito de esperanza y de alegría, que es lo que necesitamos y lo que nos toca a nosotros como artistas venezolanos en este momento”, indicó.

“Pantallas de Esperanza” fomenta espacios de encuentro, educación y sano esparcimiento para los más pequeños. En esta oportunidad, no solo ofreció la proyección de esa película animada, sino que se convirtió en un abrazo solidario en momentos de vulnerabilidad.

Se prevé que en los próximos días continúe la proyección de películas venezolanas infantiles y para toda la familia en los campamentos. Este viernes 10 de julio, “Pantallas de Esperanza” visitará la Escuela Técnica Industrial Prof. Carlos Fiol, en Catia La Mar, estado La Guaira.

FUENTE : MINCULTURA

FOTO : CORTESÍA