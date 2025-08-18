Papa León XIV insiste en que negociaciones de paz deben priorizar el bien común

CIUDAD MCY.- En un llamado por la paz, el Papa León XIV instó a los fieles y líderes mundiales a avanzar en las negociaciones para poner fin a los conflictos. Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de la Libertad, el sumo pontífice subrayó la importancia de que «el bien común de los pueblos sea siempre lo primero» en cualquier acuerdo.

El Papa León XIV se referió a los procesos en curso para poner fin al conflicto en Ucrania y al que se desarrolla en Medio Oriente, que amenaza escalar, tras anunciar Tel Aviv la decisión sionista de ocupar militarmente la Franja de Gaza.

Aunado a ello, hizo una mención particular a las conversaciones entre Kiev y Moscú, y destacó los posibles avances tras la reciente cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.

El Papa León XIV pidió a los creyentes orar para que los esfuerzos por lograr la paz sean exitosos, reafirmando el papel de la Iglesia como promotora de la resolución de conflictos.

Fuente: Prensa Latina