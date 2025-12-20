Solicitudes para ingresar a la UNES aumentaron a 32 mil

CIUDAD MCY.- «Se han batido todos los récords de solicitud de ingreso a la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES) este año (…) hay más de 32 mil solicitudes de muchachos y muchachas que quieren ingresar a los cuerpos policiales», así lo destacó el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón, durante el evento de dotación de vehículos y motos a los cuerpos de seguridad ciudadana en Los Próceres.

Resaltó que en la casa de estudio cuenta con jóvenes que van a estudiar Protección Civil, «un caso que antes no se veía, y también para ser bomberos, donde antes eran voluntarios y hoy día se están formando en la UNES».

«Hoy estamos formando a jóvenes en Emergencias Hospitalarias para los eventos de accidentes en las carreteras, pero también para el tema carcelario, para los custodios de las cárceles; es un esfuerzo integral», agregó.

Asimismo, exaltó que los egresados de estas solicitudes «deben estar más identificados con nuestro pueblo». Anunció que para el mes de abril del 2026 todos los circuitos comunales deben tener sus correspondientes Cuadrantes de Paz para un «impacto inmediato en la tranquilidad y la seguridad de los venezolanos y venezolanas».

