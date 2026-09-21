Papa León XIV insta a la comunidad internacional a ayudar a la población de Somalia

CIUDAD MCY.-El papa León XIV hizo un llamado a la comunidad internacional a responder ante la grave crisis humanitaria que afecta a varias zonas de Somalia, durante sus palabras posteriores al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Asimismo, expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de la población somalí, especialmente de mujeres y niños, debido a la combinación de episodios de violencia y fenómenos meteorológicos extremos.

El llamado de León XIV se produjo al término de una reflexión centrada en la parábola de los trabajadores de la viña, la cual vinculó con una concepción de la justicia y las relaciones humanas alejada de la lógica del cálculo y la rivalidad.

Durante su mensaje, también recordó a las personas deportadas que permanecieron prisioneras durante la Segunda Guerra Mundial, y resaltó la necesidad de no olvidar la historia para evitar los errores del pasado.

Las palabras del pontífice tienen lugar en un contexto internacional marcado por conflictos, crisis humanitarias y desplazamientos de población, asuntos sobre los cuales ha reiterado en las últimas semanas sus llamados a la paz, al diálogo y a la cooperación entre los pueblos.

FUENTE: PRENSA LATINA

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL