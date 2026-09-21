Venezuela se posiciona en EEUU. con 300 mil millones de barriles en reservas

El Encargado de Negocios venezolano en los Estados Unidos, Johann Álvarez Márquez, destacó las reservas petroleras del país y las oportunidades de cooperación en hidrocarburos y tecnología para el mercado hemisférico

CIUDAD MCY.-El Ministerio para las Relaciones Exteriores y Comercio Internacional participó en el encuentro América 250: Advancing Energy Security and Competitiveness Across the Hemisphere, celebrado en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, con el objetivo de destacar el rol estratégico de Venezuela en el mercado energético global.

La información la dio a conocer el titular de la cartera diplomática nacional, Johann Álvarez Márquez, a través de su canal de Telegram, aseveró: «Con más de 300 mil millones de barriles de reservas de petróleo, Venezuela ofrece oportunidades de cooperación en petróleo, gas, refinación, tecnología y fertilizantes».

Con estas participaciones en las instancias más relevantes en el mercado energético, Venezuela ratifica su valor estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, gas y minerales esenciales.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL