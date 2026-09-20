Paraguay y Venezuela consolidan nueva etapa de relacionamiento con visita de Santiago Peña a Caracas

CIUDAD MCY.- Los gobiernos de Venezuela y Paraguay emitieron un comunicado conjunto para celebrar la histórica visita de trabajo del mandatario paraguayo, Santiago Peña, al territorio venezolano. En el texto oficial, se anunció el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

En el mismo documento, se estableció el reconocimiento a la importancia de generar espacios de encuentro entre sectores productivos y comerciales de ambas naciones, para impulsar oportunidades de interés mutuo.

También reafirmaron el compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, en aras de brindar beneficios directos a los pueblos de los dos países.

«Paraguay y Venezuela ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido», se acotó en el texto oficial.

FUENTE : VTV

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