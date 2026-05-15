Parlamento de Aragua acuerdo en defensa integral de la Guayana Esequiba

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por el entusiasmo patriótico y el ejercicio del parlamentarismo social de calle, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), realizó una sesión ordinaria en la urbanización La Croquera de Palo Negro, municipio Libertador, como parte del despliegue del proyecto “El Parlabús va a la Comuna: Tu voz es nuestra ruta”.

Bajo el liderazgo de la legisladora Katiana Hernández, presidenta del Cleba, la cámara legislativa regional procedió a la lectura y aprobación unánime de un acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba. Este documento oficial ratifica el apoyo total del estado Aragua a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, reafirmando el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento válido para resolver la controversia territorial.

“Desde el corazón de Palo Negro, legisladores y pueblo le decimos al mundo que el Esequibo es nuestro. Respaldamos con firmeza las acciones del Ejecutivo Nacional en la defensa de nuestra soberanía y no cederemos ni un milímetro de nuestro suelo patrio”, enfatizó la legisladora Hernández durante el debate.

La sesión no solo fue un acto de soberanía, sino también de gestión comunal. El evento contó con la presencia de los concejales y concejalas del municipio Libertador, quienes, junto al Poder Popular organizado, fueron testigos y partícipes de la plenaria.

Durante el desarrollo del orden del día, se otorgaron derechos de palabra a voceras de las comunas locales, quienes presentaron un balance detallado de los proyectos de infraestructura, servicios y desarrollo social que se vienen ejecutando en el territorio de La Croquera y zonas vecinas. Estas intervenciones permitieron a los legisladores conocer de primera mano los logros y desafíos de la comunidad, cumpliendo con la premisa de que «la voz del pueblo es la ruta» de la gestión legislativa.

El programa “El Parlabús va a la Comuna” continúa consolidándose como la herramienta principal del Consejo Legislativo para acercar las leyes a las necesidades reales de los aragüeños. Al finalizar la jornada, las autoridades destacaron que esta aprobación del acuerdo por el Esequibo desde una comunidad popular envía un mensaje de unidad nacional y conciencia histórica en cada rincón del estado Aragua.

PRENSA CLEBA

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