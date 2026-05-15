Legisladores del Cleba rindieron tributo a los Héroes de Blanco

CIUDAD MCY.- En un ambiente de emotividad y reconocimiento al compromiso humano, en Sesión Especial por el Día de la Enfermería, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), honró la loable labor de los enfermeros y enfermeras de la entidad, destacando su papel fundamental como columna vertebral del sistema público de salud.

La sesión estuvo presidida por la legisladora Katiana Hernández, presidenta del Cleba, y contó con la presencia de la doctora Yosmary Lombano, autoridad única de salud del estado Aragua. Durante el acto, se entregaron reconocimientos a más de 30 profesionales que han destacado por su abnegación y ética en los distintos centros asistenciales de la región.

En su intervención, la legisladora Katiana Hernández calificó la jornada como una «semana extraordinaria de celebración» y destacó la apertura del Parlamento hacia los profesionales del sector.

«Hoy, en esta sesión especialísima, honramos a los enfermeros y enfermeras que fueron reconocidos en nuestro sistema de salud público. Queremos decirle a todo el gremio que el Consejo Legislativo está de puertas abiertas para la parte gremial y para seguir reconociendo esta labor tan hermosa de acompañamiento y recuperación de los pacientes», afirmó Hernández.

Asimismo, la presidenta del Cleba resaltó la mística de trabajo que impera en los centros hospitalarios: «Nuestro reconocimiento y apoyo va para esos héroes y heroínas de la cotidianidad en cada centro de salud. Valoramos esa entrega y la energía tan hermosa que tiene el personal de salud de nuestro estado Aragua».

La parlamentaria hizo una mención especial al trabajo articulado que permite los avances en materia sanitaria en la entidad, agradeciendo el respaldo constante de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, cuyo liderazgo ha sido clave para la dignificación del sector.

De igual forma, Hernández reconoció la gestión de la doctora Yosmary Lombano al frente como autoridad única de salud. «Agradecida con la coordinación de enfermería y con la doctora Lombano por todo el proceso de transformación que se está ejecutando específicamente en esta área de salud tan importante».

Con este acto, el Gobierno Bolivariano de Aragua y el Poder Legislativo regional ratifican su voluntad de seguir trabajando en los avances del sistema de salud, priorizando el bienestar de quienes cuidan la vida de los aragüeños y aragüeñas.

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