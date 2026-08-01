Paseo del Cacao amplía la oferta de espacios para la recreación en Aragua

La obra incorpora zonas deportivas, áreas verdes y espacios familiares como parte de la planificación urbana impulsada en la entidad por el Gobierno regional

CIUDAD MCY.- Entre áreas verdes, caminerías y espacios para la recreación, el Paseo del Cacao consolida una propuesta de espacio público que busca integrar naturaleza, deporte y convivencia ciudadana.

La obra, ubicada en la avenida Casanova Godoy, una de las principales arterias viales que conecta a los municipios Girardot y Santiago Mariño, ya incorpora elementos destinados al disfrute de las familias aragüeñas y la recuperación funcional del entorno urbano.

Ejecutado por la empresa estadal Vías de Aragua, el proyecto contempla la intervención de más de 2 mil metros cuadrados, donde se desarrollan espacios recreativos, deportivos y paisajísticos que aportan una nueva dinámica al corredor vial.

La propuesta incluye caminerías vinculadas con el Monumento al Cacao, zonas de ornato y paisajismo, estacionamiento vehicular, áreas biosaludables, una cancha deportiva, parque recreativo infantil y un mirador, espacios diseñados para promover la actividad física, el esparcimiento y el encuentro ciudadano.

OBRA CON PROPÓSITO

El Paseo del Cacao forma parte de las acciones contempladas en el Plan de la Aragüeñidad y el Plan Derecho a la Ciudad, orientadas por la gobernadora Joana Sánchez para la creación de espacios públicos más humanizados, accesibles y adaptados a las necesidades de la población.

La intervención apuesta por la integración de elementos naturales y urbanos, generando un área de recreación que suma valor al paisaje de la entidad y robustece la oferta de espacios destinados al turismo, el deporte y la convivencia familiar.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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