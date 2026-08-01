Alcaldía de Tovar y BDT coordinan alternativas para mantener atención bancaria tras afectaciones sísmicas

CIUDAD MCY .- A raíz de las fallas estructurales ocasionadas por el doble evento sísmico del pasado 24 de junio, el alcalde Maximiliano Suárez y el director de Administración de la Alcaldía de Tovar, Luis Avilán, sostuvieron una mesa de trabajo con representantes del Banco Digital de los Trabajadores (BDT) para evaluar alternativas que permitan mantener la atención a los usuarios mientras se ejecutan las reparaciones necesarias en su infraestructura.

En el encuentro participaron Rosalía Díaz, gerente regional BDT Capital Centro, y Nilda Alemán, gerente de la oficina BDT Colonia Tovar, quienes informaron sobre el cierre preventivo de la oficina principal del municipio debido a las condiciones estructurales del inmueble.

Las autoridades y representantes de la entidad bancaria aclararon que el cierre es de carácter preventivo y no definitivo. Mientras se realizan las reparaciones correctivas, el personal administrativo continuará atendiendo de manera puntual a los clientes que requieran realizar trámites administrativos.

Asimismo, se informó que en los próximos días estará nuevamente operativo el cajero automático, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios bancarios a los habitantes del municipio.

La mesa de trabajo permitió establecer mecanismos de coordinación para garantizar la continuidad de la atención bancaria en Tovar, mientras avanzan las acciones destinadas a recuperar las condiciones adecuadas de la sede.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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