PDVSA y Repsol firman Memorando de Entendimiento en materia de crudo y gas

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe en el Palacio de Miraflores a directivos de la empresa española Repsol para la firma de un Memorando de Entendimiento en materia de crudo y gas con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El documento fue rubricado por el presidente de la estatal petrolera, Héctor Obregón, en representación de Venezuela, y por Francisco Gea Pascual de Riquelme, director ejecutivo de Exploración y Producción y Miembro del Comité Ejecutivo de Repsol.

Posterior a la firma, Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol, resaltó el valor estratégico de la sólida trayectoria que une a la multinacional con el país. Seguidamente, el presidente de PDVSA también se dirigió a los presentes.

La principal industria venezolana y Repsol son socios estratégicos con más de tres décadas de trabajo de forma continua, que apuestan por avanzar en alianzas importantes que fomentan la inversión extranjera en el país y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Repsol, una compañía energética global, fundada en octubre de 1987 en Madrid, España, opera en toda la cadena de valor, desde la exploración y producción de petróleo y gas hasta la refinación, comercialización y el desarrollo de energías renovables. Es un puente estratégico y comercial entre Europa y Venezuela, abriendo un mercado amplio para el país.

En tanto, PDVSA es un socio seguro y confiable que se encarga de la producción nacional, distribución y comercialización de las reservas de petróleo, lo que afianza su seguridad para la estabilidad energética con sus socios, y más allá con países y organizaciones multilaterales como la OPEP y OPEP+.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA