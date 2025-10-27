Película sobre José Gregorio Hernández combina teatro y cine para el mundo

CUIDAD MCY.-Una reciente experiencia permitió mostrar la recreación de escenas clave de la próxima película que narrará la vida y obra de San José Gregorio Hernández con una producción que combina la técnica teatral con el cine con la finalidad de que esta película sea de carácter internacional, destacó su director, Rubén Hernández.

En el audiovisual, el público podrá visualizar la fuerza del médico, amigo y patriota, quien incluso se alistó para defender a la nación en 1902. Este proyecto cinematográfico busca honrar la figura del santo, considerado un símbolo espiritual en Venezuela.

En una transmisión en la pantalla de Venezolana de Televisión, Hernández expresó su alegría por emprender esta obra cinematográfica y el deseo de lograr un proyecto de alto nivel. «Queremos dar a conocer en el mundo a nuestro santo maravilloso, y lograr que el cine venezolano ocupe un lugar internacional», afirmó.

Por su parte, el actor que asume el papel de José Gregorio Hernández, Leonardo Pinto, manifestó que para él que «es un honor, es un privilegio. Es un personaje muy particular, con una energía que te conecta con cosas diferentes, aun si uno intenta racionalizarlo. Hoy, día de su nacimiento, la experiencia ha resultado muy bonita”.

Asimismo, mencionó que el equipo tiene “toda la intención de que el rodaje de este proyecto comience lo más pronto posible. Un equipo humano trabaja con dedicación para que funcione».

Para complementar la iniciativa, la Rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Tania Díaz, anunció la creación de una cátedra denominada «Cine Internacional», ligada al lanzamiento de esta nueva película.

FUENTE VTV | FOTO ARCHIVO