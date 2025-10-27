Homenajearon a Don Margarito Aristigueta en el centenario de su nacimiento

CUIDAD MCY.-Cantantes y bailadores, exponentes del Joropo Central se dieron cita en el Teatro Municipal de Ribas, para rendirle tributo al “Coplero de Guereguere”, Don Margarito Aristigueta, al cumplirse 100 años de su nacimiento para hacerse grande entre los grandes joroperos del centro de Venezuela.

Don Margarito Aristigueta, nació un 25 de octubre de 1925 en un caserío del estado Miranda, llamado Guereguere, iniciándose en el mundo del joropo en 1939. En su trayectoria, grabó cerca de 40 discos convirtiéndose en el primer venezolano en llevar el joropo central al exterior con presentaciones en 25 países, entre los cuales vale mencionar: Colombia, Ecuador, Jamaica, Chile, México y España.

Aristigueta, recibió un sin número de reconocimientos, pero sin duda ninguno como el cariño y afecto de su público y familiares, convirtiéndose no solo en ícono del joropo central, sino en ejemplo de constancia y dedicación a lo que siempre fue su pasión como lo fue su música, dejando sin duda una huella indeleble entre quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir gratos momentos en tarima y fuera de ella.

“Margarito fue un padre para todos, como parte de la directiva de la Fundación Don Margarito Aristigueta, es un orgullo estar acá presente en este escenario como lo es el Teatro Ribas, rindiendo tributo y celebrando el centenario del nacimiento de ese hombre, padre, amigo y ejemplo a seguir como lo fue nuestro Margarito”, expresó Jesús Rojas, director de la fundación.

Familiares, amigos y cantantes de joropo central, entre los cuales vale destacar a Mario Díaz, formaron parte del merecido homenaje. También se sumaron el presidente del Concejo Municipal de Ribas, Miguel Motabán, y el alcalde del municipio Juan Carlos Sánchez, quienes recordaron al “Coplero de Guareguare” con esa peculiar alegría que lo caracterizaba.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS