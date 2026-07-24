Pensamiento de Simón Bolívar destaca la antifragilidad para enfrentar la tragedia

CIUDAD MCY.- El historiador Juan Romero aseguró que el pensamiento de El Libertador Simón Bolívar destaca la antifragilidad como un mecanismo para enfrentar las tragedias, esto en relación al doble sismo ocurrido en 1812, que trae correlación con los acaecidos el pasado 24 de junio.

«La antifragilidad hace que el individuo se adapte al estrés del momento, aprenda de esa situación y avance; esa es la constante, por eso Bolívar en 1825 dice ‘soy el hombre de las dificultades’», indicó en entrevista para Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, resaltó la valentía de El Libertador ante las dificultades que se le presentaban. «Bolívar nunca se lamentó, nunca se sintió derrotado, sino que a través de escritos como el Manifiesto de Carúpano, que dice que hay que incorporar a toda la población y prepararla para lo que significa una revolución. Es necesaria la unidad e incorporar a todos los sectores de la sociedad», dijo.

Asimismo, agregó que la clave de un proyecto político es transformarse en uno histórico, y ese se logra cuando son capaces de incorporar en las líneas de acción política de ese proyecto a toda la entidad nacional. «Es importante llevar a cabo esos procesos», alegó.

Por último, señaló que a 243 años de su natalicio, el pensamiento de Simón Bolívar se ha convertido en una doctrina para todo el continente y las nuevas generaciones.

FUENTE : VTV

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