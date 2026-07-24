Postulaciones a Bienales Nacionales de Literatura 2026 se recibirán hasta el 31 de agosto

CIUDAD MCY.- El Centro Nacional del Libro (Cenal) informó la extensión del plazo de recepción de obras para las Bienales Nacionales de Literatura 2026 hasta el 31 de agosto. De esta manera se da continuidad a la recepción de manuscritos como parte de las actividades de promoción del libro y la lectura que permitan estar dentro de las actividades inscritas en el programa Ruta de la Esperanza,.

Escritoras y escritores venezolanos y extranjeros residenciados en el país tendrán oportunidad de postularse a la IX Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu en las siguientes menciones: Narrativa breve XII Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo, Novela histórica IX Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu, Poesía escrita por mujeres V Bienal Nacional de Literatura Lydda Franco Farías y Ensayo VIII Bienal Nacional de Literatura Argimiro Gabaldón.

Además se incorpora, las menciones de Literatura Infantil (Poesía) VI Bienal Nacional de Literatura Manuel Felipe Rugeles, Ensayo teatral III Bienal Nacional de Literatura César Rengifo y Dramaturgia III Bienal Nacional de Literatura Apacuana. Los ganadores serán publicados por Monte Ávila Editores Latinoamericana, editorial adscrita a la cartera ministerial de cultural.

Quienes deseen postularse deberán cumplir con lo establecido en las bases de la bienal de su interés, disponibles en el sitio web del Cenal www.cenal.gob.ve. Las Bienales Nacionales de Literatura, convocadas en abril pasado, se realizan como parte de las políticas culturales orientadas a promover la producción literaria e incentivar el surgimiento de nuevos autores.

FUENTE : CENAL

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