Personal de enfermería recibió capacitación para la prevención sísmica

La jornada ofreció herramientas para identificar zonas seguras, mantener rutas de evacuación y actuar ante situaciones de emergencia

CIUDAD MCY.-El personal de enfermería del estado Aragua participó en un taller de prevención de desastres, con énfasis en preparación y respuesta ante eventos sísmicos, desarrollado en el auditorio de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), como parte de las acciones de formación impulsadas por las instituciones del sector salud para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La jornada dictada por Guillermo Lenta, director de la Dirección de Preparación para Emergencia y Sala Situacional Integral de Salud y La Coordinación Regional de Ambulancias (Diprem-Crama), quien abordó nuevos paradigmas relacionados con la prevención sísmica y proporcionó herramientas prácticas para actuar de manera adecuada antes, durante y después de un terremoto.

La actividad contó con la presencia del director general de Salud, Román Cabello; la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval; la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado Aragua (CPEA), Yessica Vidal; y representantes de Diprem-Crama, en articulación con la Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud).

PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

Durante la jornada, Cabello destacó la importancia de mantener procesos permanentes de capacitación para el personal sanitario, especialmente ante escenarios naturales que requieren respuestas organizadas y oportunas.

“Nosotros nunca estamos completamente preparados para los desastres naturales; sin embargo, siempre de mano de los especialistas es bueno conocer algunas herramientas que, en un momento determinado, nos pueden facilitar los procesos”, expresó.

El director general de Salud resaltó además el papel que desempeña el personal de enfermería dentro de los equipos sanitarios, al considerar que constituye un componente fundamental para la atención durante situaciones complejas y de emergencia.

Por su parte, Guillermo Lenta explicó que el taller estuvo centrado en la prevención sísmica, tomando en cuenta que los terremotos no pueden predecirse, pero sí es posible desarrollar conocimientos y conductas que permitan responder de manera más segura ante su ocurrencia.

En ese sentido, señaló que la formación contempla aspectos como la identificación de zonas seguras, adopción de posturas adecuadas, despeje y señalización de rutas de evacuación, manejo de materiales peligrosos y establecimiento de espacios seguros tanto en los hogares como en los lugares de trabajo.

“Venezuela es un país sísmico. Esto puede volver a pasar en cualquier momento”, afirmó Lenta, al tiempo que llamó a asumir la preparación desde la tranquilidad y el conocimiento, sin generar alarma entre la población.

FORMACIÓN PARA ENFERMERÍA

Por su parte, la representante gremial del sector enfermería en Aragua, Yessica Vidal, precisó que esta jornada constituye el primero de una serie de talleres de formación que serán desarrollados en la entidad mediante la coordinación entre el Gobierno Bolivariano de Aragua, Corposalud y el Colegio de Enfermería.

Vidal destacó la importancia de que las enfermeras y enfermeros cuenten con herramientas que les permitan mantener la calma y actuar de forma adecuada ante una emergencia, considerando además las responsabilidades que mantienen dentro de las áreas asistenciales.

“Es algo muy importante que nosotros, en este caso, como personal de enfermería, estemos preparados para enfrentar este tipo de eventos”, afirmó.

De esta manera, la capacitación busca que el personal de enfermería no solo cuente con conocimientos para protegerse ante un evento sísmico, sino también con herramientas para mantener una respuesta organizada y contribuir a la atención de quienes puedan requerir asistencia durante una emergencia.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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