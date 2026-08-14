Aragua impulsa talento emergente con Campamentos Vacacionales Deportivos 2026

El programa contempla encuentros de voleibol, fútbol sala, futbol campo, baloncesto y actividades recreativas; clínicas gratuitas y jornadas comunitarias dirigidas a niños y adolescentes durante el mes agosto y septiembre

CIUDAD MCY.- El Gimnasio “Mauricio Johnson” del Polideportivo Las Delicias fue el lugar de encuentro para la presentación oficial de los Campamentos Vacacionales Deportivos Aragua 2026, una programación del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) que reunirá durante cuatro semanas actividades de formación, recreación y espacios para la captación de nuevos talentos.

El anuncio contó con la presencia de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez; el presidente del IRDA, Carlos España; y el vicepresidente del organismo, Edgardo Díaz, junto a atletas y representantes del deporte aragüeño que acompañaron la presentación de la agenda vacacional.

DESDE SIETE MUNICIPIOS

En este sentido, la propuesta contempla siete campamentos que permitirán a niños y adolescentes participar en jornadas de voleibol, fútbol sala, futbol campo, baloncesto y actividades recreativas, con la incorporación de atletas de selección nacional, jugadores profesionales y entrenadores vinculados a las principales estructuras deportivas de la entidad.

Durante la rueda de prensa, el presidente del IRDA, explicó que la programación fue diseñada para ocupar el período vacacional de niños y jóvenes con actividades deportivas y acercar a los participantes a experiencias de formación junto a figuras destacadas de distintas disciplinas.

SEGUIMIENTO A LOS TALENTOS

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, explicó que en este tiempo, la captación de nuevos talentos no se limitará a la observación durante las jornadas, sino que contempla un proceso de evaluación y seguimiento de los participantes.

Detalló que, durante las actividades, el equipo técnico observará las capacidades y habilidades de los jóvenes para posteriormente establecer contacto con sus madres, padres o representantes y determinar los pasos correspondientes dentro de los procesos formativos de los clubes correspondientes.

CUATRO SEMANAS DE VOLEIBOL

A partir de este planteamiento, se anunció que entre las actividades centrales se encuentra el “Voley Camp 2026” del Aragua Voleibol Club, que se desarrolla desde el 10 de agosto hasta el 4 de septiembre en el Gimnasio Mauricio Johnson, con cuatro grupos de 40 atletas distribuidos por edades y categorías.

La primera semana está dirigida a niñas de 8 a 11 años; la segunda y tercera a participantes femeninas de 12 a 15 años; mientras que la cuarta semana estará destinada a atletas masculinos de 10 a 15 años.

El proceso formativo cuenta con la participación de María José Pérez, atleta olímpica e integrante de la selección de Venezuela; Dora Barrios, Rolmari Limada y Johanberling Díaz, jugadoras profesionales del Aragua Voleibol Club; e Iván Fernández, integrante de la selección nacional.

FÚTBOL CON VALOR

La programación también incorpora el Campamento “318 Performance de Juan Arango”, desarrollado en alianza con el Aragua FC, previsto del 31 de agosto al 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez.

La actividad tendrá una participación aproximada de 150 atletas entre 5 y 17 años y contará con la presencia de Juan Arango, Renny Vega y Alexander “Pequeño” Rondón.

En relación a esto, el vicepresidente del IRDA, Edgardo Díaz, explicó que el plan fue estructurado a partir de solicitudes realizadas por las comunidades y contempla llevar a distintos sectores la experiencia de atletas y equipos profesionales.

En materia de fútbol campo, informó que el viernes 28 de agosto, desde las 9 de la mañana, el Aragua Fútbol Club realizará una clínica gratuita en el Estadio Polideportivo “Aguirre”, ubicado en Cagua, municipio Sucre, donde serán atendidos más de 700 jóvenes pertenecientes a escuelas deportivas de la localidad.

Díaz indicó que la descentralización también permitirá orientar los procesos de captación de acuerdo con las características deportivas de cada municipio. Recordó que experiencias anteriores desarrolladas fuera de los principales centros urbanos permitieron identificar atletas que posteriormente ingresaron a procesos de selección nacional.

Como ejemplo, mencionó el trabajo realizado en el sur de Aragua, donde fueron detectados seis de los 12 juveniles que actualmente integran la selección nacional de remo y que, además, cuentan con becas deportivas.

DESPLIEGUE DE ATENCIÓN INTEGRAL

El programa gratuito de Clínicas Deportivas Vacacionales comenzará el viernes 21 de agosto con una jornada de fútbol sala en la cancha de usos múltiples del estadio “Julio Bracho” de Maracay.

La agenda continuará el sábado 22 de agosto con una clínica de voleibol en el Gimnasio “Luis Pacheco”, de Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara. El viernes 28 de agosto será el turno del fútbol campo en el Estadio “Aguirre” de Cagua, municipio Sucre, mientras que el sábado 29 se desarrollará una jornada de baloncesto en la cancha Campo Alegre 1, municipio Girardot

Las jornadas estarán dirigidas por jugadores profesionales e integrantes de las selecciones deportivas de Aragua, entre ellos atletas del Aragua FC, Aragua Voleibol Club y representantes del baloncesto estadal. En el caso de la clínica de baloncesto 3×3 participará el jugador profesional Michael Flores.

ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES

La agenda vacacional incluirá además el programa regional “Nos Vemos en tu Zona en Vacaciones”, que trasladará actividades deportivas y recreativas a comunidades de los municipios José Rafael Revenga, Ezequiel Zamora y Santiago Mariño.

La primera jornada está prevista para el sábado 15 de agosto en el sector El Porvenir, comuna Paula Correa, municipio José Rafael Revenga. Posteriormente, el sábado 22 de agosto, el programa llegará al sector El Carmen, en el Estadio “Víctor Julio Rojas”, municipio Zamora, y el 28 de agosto se desarrollará en el sector La Julia, comuna Sol de Mariño, parroquia Turmero, municipio Santiago Mariño

Con esta programación, el IRDA prevé mantener durante las semanas restantes del período vacacional una agenda que combina formación deportiva, participación comunitaria y detección de jóvenes con potencial para incorporarse a procesos de desarrollo en las diferentes disciplinas.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

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