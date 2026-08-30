Personal de seguridad de Corposalud Aragua recibió capacitación

Los integrantes de esta dependencia recibieron inducción en áreas como atención al usuario y prevención de riesgos laborales

CIUDAD MCY.- Con el propósito de optimizar los protocolos de resguardo e incrementar la calidad en el trato hacia los ciudadanos, la Dirección Regional de Seguridad de Corposalud Aragua realizó un conversatorio especializado en las instalaciones del Cardiológico de Maracay y dirigido al personal de ese centro de salud.

La inducción, dictada en el municipio Girardot por el Servicio Turístico de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), contó con el soporte de la gobernadora Joana Sánchez a través de las líneas de gestión humana de la Ruta de la Aragüeñidad. Las ponencias estuvieron a cargo del comisario jefe de la PNB, Wilfredo Tovar, junto a cuatro funcionarios de su comando, bajo la supervisión directa del Juan Lugo, director regional de Seguridad de Corposalud.

El programa académico dotó a los presentes de herramientas técnicas esenciales, desglosadas en áreas de relaciones humanas, resolución pacífica de conflictos, mejoras del ambiente laboral, y control emocional para el manejo del estrés en entornos hospitalarios. En materia de comunicación efectiva con los pacientes, se profundizó en la importancia de la claridad y la escucha activa. Asimismo, el módulo de seguridad industrial enfatizó que las labores del vigilante van más allá de evitar robos, abarcando la seguridad y salud laboral, la identificación de tipos de riesgos en los puestos de trabajo y los canales de reportes oportunos.

Esta iniciativa busca capacitar de forma integral al personal de seguridad que resguarda los centros sanitarios del estado Aragua, garantizando que el primer punto de contacto de los pacientes sea guiado por la empatía y el profesionalismo técnico, de allí que está planificado llevar esta formación a todos los centros de salud del estado. El encuentro formativo responde a las políticas de bienestar laboral e inclusión social impulsadas por el Gobierno Bolivariano, bajo las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro Carlos Alvarado.

Al respecto, Yosmary Lombano, autoridad única de Salud del estado, valoró el impacto de esta alianza. «La protección de nuestros hospitales y ambulatorios no solo depende de la infraestructura, sino de la sensibilidad de quienes cuidan sus puertas. Avanzamos firmemente en esta etapa de reconstrucción de las instituciones, capacitando a nuestros trabajadores para ofrecer un servicio digno, seguro y con la calidad humana que merece cada aragüeño que busca atención médica», puntualizó la autoridad sanitaria.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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