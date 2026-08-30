Viceministro Gustavo Villapol encabezó taller de formación digital en MBI

La jornada, impulsada por el alcalde de Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez en alianza con BVA, brindó herramientas de comunicación digital a trabajadores, líderes y voceros comunitarios.

CIUDAD MCY.- Como parte de las políticas de capacitación continua impulsadas por el alcalde Brullerby Suárez para fortalecer las capacidades del talento humano y del Poder Popular, la Alcaldía Bolivariana del municipio Mario Briceño Iragorry llevó a cabo un taller de formación en redes sociales y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), desarrollado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal.

La actividad, dictada en alianza estratégica institucional con la Biblioteca Virtual de Aragua (entidad adscrita a la Gobernación del estado, contó con la facilitación de los instructores José Martínez y Ainoha Rodríguez. Durante la jornada teórico-práctica, los asistentes recibieron herramientas sobre métricas, metadatos, análisis de bases de datos y creación de contenidos orientados al uso efectivo e institucional de plataformas como Instagram, TikTok y Telegram.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUICIONAL

Durante el desarrollo del taller, la jornada contó con la visita institucional del viceministro de Gestión Comunicacional del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI) y responsable nacional de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del PSUV, Gustavo Villapol, quien se encontraba desplegado en la entidad aragüeña realizando un recorrido de acompañamiento a las emisoras comunitarias y alternativas, incluyendo la radio preventiva del municipio.

Villapol ofreció un caluroso saludo a los participantes acompañado por el legislador Vicente Flores, responsable regional de APC del PSUV Aragua; Nathaniel Blanco, responsable de APC en MBI y director de Prensa del ayuntamiento; así como por integrantes del equipo directivo municipal, entre ellos Flor García, directora del Despacho; Luzmely González, directora de Administración; y Eric Amaro, presidenta del Concejo Municipal de MBI.

En sus palabras, la autoridad ministerial subrayó la importancia de la comunicación digital en el contexto actual, señalando que las redes sociales se han convertido en un eje transversal de la vida cotidiana y de la batalla de ideas políticas. Villapol exhortó a los asistentes a utilizar las herramientas digitales para proyectar el trabajo comunitario y hacer frente a las campañas de desinformación.

PODER POPULAR EN FORMACIÓN

Por su parte, los servidores públicos y voceros del poder popular asistente valoraron de forma positiva el impacto de esta jornada formativa. Lírica Chirino, representante de la Dirección de Planificación y Presupuesto, destacó la relevancia de dar continuidad a estos espacios formativos dada la amplitud del área tecnológica.

Asimismo, Jenny Arévalo, del Concejo Municipal, resaltó la utilidad del taller para comunicar el trabajo político-comunitario y verificar contenidos ante la manipulación mediática. Finalmente, Ana Games, vocera de APC del circuito comunal, agradeció la articulación entre el alcalde Brullerby Suárez y la gobernadora Joana Sánchez para concretar estas alianzas, sugiriendo la territorialización de estos talleres directamente en las comunidades para defender la verdad en cada sector.

PRENSA ALCALDÍA MBI

FOTOS : CORTESÍA PRENSA ALCALDIA MBI