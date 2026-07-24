Perú anuncia reactivación progresiva de relaciones bilaterales con Venezuela

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CIUDAD MCY.- Perú iniciará un «proceso progresivo» de reactivación de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, afectado desde julio de 2024, anunció hoy viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano en un comunicado. «El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tienen a bien informar que han decidido iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales», precisó el texto. En la primera etapa, ambas naciones restablecerán los vínculos consulares para avanzar hacia la plena reanudación diplomática, «con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares a favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos». Aleta

FUENTE : XINHUA

FOTO : CORTESÍA